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Açıklama yapıldı! Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Yıl sonuna kısa bir süre kala doğalgaz ve elektrik zammı yeniden gündeme geldi. Zam açıklamaları yakından takip edilirken konuyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz ve elektrik zammı hakkında konuştu. İşte detaylar...

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  • ZAM açıklaması | Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez duyurdu: Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam var mı?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde gazeteciler ile buluşarak "Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusunu yanıtladı. Peki, yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi? İşte konuyla ilgili son açıklama ve merak edilen güncel bilgiler...
  • ZAM açıklaması | Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez duyurdu: Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam var mı?

    BAKAN DÖNMEZ AÇIKLADI

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde gazetecilerle bir araya geldi. "Doğalgazda ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.
  • ZAM açıklaması | Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez duyurdu: Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam var mı?

    TÜRKMEN GAZI VE TRAKYA'DA ENERJİ ÜSSÜ

    Habertürk'ten Aykut Türel'in haberine göre Bakan Dönmez, Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili de mesajlar verdi. "Türkiye-Türkmenistan ve Azerbaycan enerji bakanları olarak alternatifleri masaya yatıracağız. ön çalışmayı 1 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Trakya'daki enerji üssü konusuna da değinen Dönmez,, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. "Avrupa’daki emsal borsalar, piyasalar nasıl çalışıyor, bunlarla alakalı edindiğimiz tecrübeler vardı. hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. takvimle ilgili olarak bugünden belki çok net bir şey söyleyemeyiz ama 3-5 ayda halledilecek bir konu değil. Hedefimiz bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.
  • ZAM açıklaması | Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez duyurdu: Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam var mı?

    "ÇAYCUMA 1 KUYUSU'NDA VERİLER OLUMLU"

    Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmalarına ilişkin de konuştu. Çaycuma 1 kuyusundaki çalışmaların tamamlandığını belirtti,, "Veriler olumlu. inşallah oradan da böyle bir müjdeli haber verebileceğiz" dedi.
  • ZAM açıklaması | Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez duyurdu: Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam var mı?

    TÜRKİYE'NİN PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI

    Bakan Dönmez'in gündeminde petrol arama çalışmaları da vardı. "Yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. potansiyel olarak güçlü alanlar. iç anadolu’da da, ege’de de, doğu anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Gelen veriler nasıl olursa ona göre ilerleyeceğiz" diye konuştu.

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