TÜRKMEN GAZI VE TRAKYA'DA ENERJİ ÜSSÜ

Habertürk'ten Aykut Türel'in haberine göre Bakan Dönmez, Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili de mesajlar verdi. "Türkiye-Türkmenistan ve Azerbaycan enerji bakanları olarak alternatifleri masaya yatıracağız. ön çalışmayı 1 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Trakya'daki enerji üssü konusuna da değinen Dönmez,, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. "Avrupa’daki emsal borsalar, piyasalar nasıl çalışıyor, bunlarla alakalı edindiğimiz tecrübeler vardı. hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. takvimle ilgili olarak bugünden belki çok net bir şey söyleyemeyiz ama 3-5 ayda halledilecek bir konu değil. Hedefimiz bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.