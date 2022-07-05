Akaryakıt fiyatları indirim haberlerinin ardından güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları araştırılıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol piyasalarında gözlemlenen dalgalı seyir akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini de beraberinde getiriyor. 28-29 Haziran günlerinde motorin fiyatlarına üst üste uygulanan indirimin ardından 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle otogaz ve benzin fiyatlarına bir indirim daha gelmişti. Brent petrol piyasalarındaki artış akaryakıt zammı haberini de beraberinde getirdi. İşte, 5 Temmuz 2022 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...