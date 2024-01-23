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2024 Ocak memur maaş farkı ödeme tarihleri: Memur zam farkı ne zaman yatacak? Memur ve memur emekli maaşında zam oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşına yüzde 49,25 zam yapıldı. Böylelikle 2024 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli maaşı ise 14 bin 741 TL'ye yükseltilmiş oldu. Zamlı memur maaşı 15 Ocak Pazartesi günü hesaplara yatarken, memur maaş farkı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Ocak memur maaşı zam farkı ödeme tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 00:15 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:15 facebook

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Memur maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Bilindiği gibi Ocak Haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, polis ve diğer meslek gruplarında görev alan memurlara yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Zamlı memur maaşı ödemelerinin yapılmasının ardından, gözler memur zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, "Memur zam farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...

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MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM! Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.