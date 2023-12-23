Zam öncesi ilaç sıkıntısı ne zaman çözülecek?

İlaç fiyatlarına yapılacak zam, 16 Aralık’ta resmi gazetede yayımlandı. Zamlı fiyatların yürürlüğe giriş tarihi ise 25 Aralık. Tabii zam kararıyla birlikte yine ilaç sıkıntısı yaşanmaya başladı. Çünkü bazı ilaç firmaları, pazartesi gününe kadar ilaç tedariğini kesti. Hastalar, çok önemli, hayati ilaçların temin edilmesinde dahi zorluk yaşıyor. Peki bu sorun nasıl çözülecek? İlaçtaki yok listesi pazartesiden sonra da devam eder mi? Bu soruları İstanbul Eczacılar Kooperatifi Başkanı Sait Yücel’e sordum.

"15 OCAK’A KADAR SÜRER"

Öncelikle şunu söylemeliyim ki Sait Yücel’in söylediğine göre ilaç teminindeki sorun Ocak’ın ortasına kadar sürebilir. Tabii bu meselede asıl konuşulması gereken şey de neden her zam döneminde bu sorunu yaşıyoruz? İşte Sait Yılmaz’ın verdiği yanıtlar: “Aslında ilaçta gerçek zam dönemi şubat ayıdır. Ne var ki son dönemlerde kur nedeniyle aralığa çekildi. İlaçta kur en son 14 liraya sabitlenmişti. Şimdi ise 17.24 oldu. Zam öncesi, erken önlem alan ve ekonomisi müsait olan eczacılar ve depolar ilaç alıp depoluyor fakat ekonomisi uygun olmayanlar önlem alamadığından ilaç temini zorlaşıyor. Elbette çok fazla olmasa da fırsatçılık yapan da oluyordur. Bu arada, yabancı ilaç firmaları da Aralık ayında Noel tatilinde, çoğu fabrika ya kapalı ya da üretimi çok yavaşlatmış halde. Ocak ayının ortasına kadar ilaçta yokluklar ancak belli bir seviyeye gelir. Her zam döneminde bu problemin yaşanmamadı için yeni bir ilaç fiyat kararnamesi gerekiyor ki şu anda hazırlanıyor diye biliyorum.”