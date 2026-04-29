        Haberler Bilgi Ekonomi Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 29 Nisan 2026 Çarşamba bugün benzin fiyatı, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

        Akaryakıt fiyatları 29 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla yeniden gündemde. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzin ve motorin fiyatlarına zam gelirken, eşel mobil sistemiyle artışın yüzde 75'i vergiden karşılandı. Buna rağmen pompaya yansıyan fiyat artışı dikkat çekti. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenmek isteyen kişiler araştırmalara yöneldi. Peki zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 29 Nisan 2026 Çarşamba bugün benzin fiyatı, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar? İşte İzmir, Ankara, İstanbul güncel benzin fiyatı, motorin ve LPG fiyat tablosu...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:06 Güncelleme:
        1

        Petrol fiyatlarında yaşanan küresel artış, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılırken, artışın büyük bölümü eşel mobil sistemi kapsamında vergiden karşılandı. Ancak zammın bir kısmı pompaya yansıdı. Araç sahipleri ise "Bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL, LPG fiyatları ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        2

        BENZİN VE MOTORİN ZAMMI POMPAYA YANSIDI

        Benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.98 TL'si motorinde ise 2.29 TL'si pompaya yansıdı.

        3

        AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında yeni zam veya indirim açıklaması bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        4

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 63.74 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.64 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        5

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 64.71 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.76 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        6

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 64.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.03 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
