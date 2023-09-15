Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları listesi! Son dakika: 15 Eylül 2023 bugün benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar?

Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları listesi! Son dakika: 15 Eylül 2023 bugün benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar?

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. Akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Peki, benzin ve akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 15 Eylül Cuma 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

15 Eylül 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.