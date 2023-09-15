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        Haberler Gündem Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları listesi! Son dakika: 15 Eylül 2023 bugün benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar?

        Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

        Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak yapılan benzin zammı sonrasında değişiklikler pompa fiyatlarına yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında ise yeni indirim veya zam haberleri yakından takip ediliyor. İşte 15 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:40
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        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. Akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Peki, benzin ve akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 15 Eylül Cuma 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

        2

        BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

        15 Eylül 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

        3

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 39,92 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

        4

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,51 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 39,99 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17.60 TL

        5

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 39,08 TL

        Motorin fiyatı: 40,54 TL

        LPG fiyatı: 17,59 TL

        6

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 39,18 TL

        Motorin fiyatı: 40,70 TL

        LPG fiyatı: 17,33 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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