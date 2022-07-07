Sigara fiyatları tütün kullanıcıları tarafından yakından takip edilirken, "Sigaraya yeni bir zam mı geldi?" sorusu merak konusu oldu. Geçtiğimiz günler ÖTV zammı ile sigara fiyatlarına yüzde 10 oranında zam gelirken, ÖTV zammı sonrasında yapılan yeni zammın hangi markaları kapsadığı araştırılamaya başlandı. Peki 7 Temmuz sigara fiyatları ne kadar oldu, yeni zam geldi mi? İşte 7 Temmuz güncel sigara fiyatları...