'Zamanın Serüveni' Borusan Sanat'ta

Mart ayı boyunca verdiği canlı radyo konserleri ile dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayarak farklı dönem ve stillerine ait eserleri dinleyicileri ile buluşturan Borusan Klasik, bu hafta da sanatseverlere keyifli bir program hazırladı. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO),Venezuelalı şef Domingo Hindoyan yönetimindeki yeni konseriyle orkestral müzik repertuvarının incilerinden olan Brahms ve Mendelssohn’un yapıtlarını yorumlayacak.

Başarı öyküsü Venezuela’da başlayarak Cenevre ve tüm dünyaya yayılan, Liverpool Kraliyet Orkestrası’nın daimi şefi olarak çalışan Domingo Hindoyan’ın konuk olduğu programda BİFO, Alman romantizminin ünlü temsilcilerinden olan Brahms’ın “Haydn'ın Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler” eserini ve Mendelsshon’un 3 numaralı “İskoç” Senfonisi’ni seslendirecek.

25 Mart Perşembe günü saat 14.00’te yayınlanacak konser öncesinde, saat 13.40’ta Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine söyleşileriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Garrett Keast ve Jan Mráček borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. 28 Mart Pazar günü saat 11.30’da “Zamanın Serüveni” başlığını taşıyan konserde, ünlü şef Garrett Keast yönetiminde BİFO, Dvořák, Mendelssohn ve Beethoven’dan oluşan programla dinleyicilerine ulaşıyor.

Avrupa’da yaşayan bir Amerikalı olarak düşüncelerini, yolculuklarını, yoğun konser temposunu, dinleyicileri ile çok samimi bir dille paylaşmayı seven Keast’in BİFO’yu yöneteceği bu konserde, Mendelssohn ve Dvořák’ın yapıtında Çek Filarmoni Orkestrası ve Lobkowicz Trio sanatçısı, solist kemancı Jan Mráček’e eşlik ediyor.

Saat 11.00’de yayınlanacak kayıtta ise Nisan Ak konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.

Ali Perret, Borusan Müzik Evi’nde!

“Borusan Müzik Evi”, takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 26 Mart Cuma günü saat 23.00’te caz piyanisti ve besteci Ali Perret'in daha önce 11 Aralık’ta yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programı için hazırladığı seçkisi bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.