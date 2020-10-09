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Zamanın yeni klasiği!

Zamanın yeni klasiği!

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Zamanı gösteren bir araçken yıllar içinde tarzımızı tamamlayıcı bir aksesuar haline dönüşen saatlerin bugün çok önemli bambaşka görevleri var. Sağlığımızı kontrol altında tutmak gibi...

Klasik saatler, ince işçilikleri, lüks malzeme kullanımına göre artan fiyatlarıyla kimileri için zamanın ötesine geçerek statü ve şıklık göstergesi bir aksesuar haline dönüştü.

Kol saati denildiğinde çoğumuzun gözünün önüne pahalı, gösterişli, karizmatik saatlerin gelmesi, işlevlerinden ziyade bu 'havalı' duruşlarından.

Son yıllarda zamanı haber vermenin ötesine geçen kol saatleri bugün hayran kitlesini de ikiye bölmüş durumda; klasik saatten vazgeçemeyenler ve yeni teknolojiye kolaylıkla uyum sağlayanlar.

Klasik saatleri tanıyoruz.

Peki ya yeni klasiği?

Vücudumuzun adeta yeni bir parçası haline gelen akıllı saat bize neler vadediyor?

Hayatımıza nasıl dokunuyor?

Bir saat hem klasiğin cazibesine hem de üstün teknolojiye sahip olamaz mı?

İşte yanıtları...

#YeniKlasik ile farkını göster!

#YeniKlasik HUAWEI WATCH GT 2 Pro farklılaşmayı sevenler için tasarlandı: Şık, estetik ve teknolojik.

Klasik saatlerin vazgeçilmezi olan yıpranmayan safir saat kadranı, titanyum çerçeve ve kayış seçenekleri #YeniKlasik HUAWEI WATCH GT 2 Pro'nun da vazgeçilmezi. Dahası ise rahat kullanım sağlayan parlak ve cilt dostu seramik tabana sahip olması.

200'den fazla değişen ara yüz arasından stilinize uygun saati kendiniz yaratabilirsiniz.

100'den fazla spor modu ile antrenmanını nabzına göre ayarla!

17 profesyonel, 85 kişiselleştirilmiş 100’den fazla spor moduna sahip akıllı saatiniz HUAWEI WATCH GT 2 Pro, yaptığınız her hareketi takip etmenize yardımcı olur. Böylece profesyonel veriler antrenmanınızı sürekli olarak geliştirmenizi sağlar.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro, kayak ve kayak alanında snowboard için kalp atış analizi, ortalama hız, maksimum eğim, yol ve mesafe gibi kapsamlı veriler sağlar. Ayrıca herhangi bir verinin standart değerlerini aştığınızda cihazınız sizi sesli olarak uyarır.

Sağlığınız kontrol altında

HUAWEI TruSeen 4.0+ özelliği, kalp atışınızı analiz eder, normal seviyenin üzerine çıkması ya da normalin altına düşmesi durumunda sizi uyarır. Tüm gün, aktiviteniz ne olursa olsun kalp atışınızı zamanında algılar ve sizi bu konuda uyarır.

HUAWEI TruSleep 2.0 özelliği, en yaygın 6 uyku probleminin tespitini yapabilir ve daha iyi dinlenmeniz için size öneriler sunar. Ayrıca siz uyurken kalp atış analizinizi yapar ve nefes alış düzeninizi analiz ederek uyku kalitenizi puanlar.

İster bir dağa tırmanın, ister ofisinizde çalışın, o an ne yapıyor olursanız olun saatinize bakarak kanınızdaki oksijen oranını öğrenebilirsiniz.

Yoğun iş yükü ve hızlı yaşam bazen sizi baskı altında hissettirebilir. HUAWEI WATCH GT 2 Pro, tüm gün stres takibinizi yaparak nefes egzersizi için sizi yönlendirir.

Dönüş yolunda sürprize yer yok

Dönüş Yolu özelliği, seyahat rotanızı kaydeder ve daha doğru bir konum sunmak için GPS kullanır. GPS sinyali zayıfladığı anda uyarıda bulunur. Bu durumda önceden kaydedilmiş güzergah verilerinizi gerçek zamanlı kullanarak seyahat edebilirsiniz.

Saatiniz dahili rakım barometresiyle anlık olarak size hava basıncı değişikliği bilgisini de sunar. Bu sayede outdoor planlarınız için daima hazırlıklı olursunuz.

Kablosuz Şarj, Verimli Yaşam

Günlük yaşamınızdan verim alabilmeniz için saatiniz 2 haftaya kadar süren pil ömrüyle yanınızda olur. 5 dakikalık hızlı şarj sayesinde saatinizi 10 saate kadar kullanabilirsiniz. Ayrıca, şarj cihazı olmadığında telefonunuzdan ters şarjı da destekler.

Ve müzik hep yanınızda

500 şarkıyı saatinize yükleyin ve HUAWEI FreeBuds Pro ile kolayca eşleştirin. Telefonunuz yanınızda olmasa bile favori şarkılarınız eşliğinde yürüyüş yapıp koşabilirsiniz.

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