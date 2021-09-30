“Reflections İstanbul” bu yıl ilkini gerçekleştireceği 'Zamansız Sofralar' sergisi 5-8 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak. Esma Sultan Yalısı'ndan gerçekleşecek sergi kolektif yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknolojinin bir arada olduğu, çok yönlü ve hayal gücü sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor. Sofranın birleştirici gücü etrafında bereket temasıyla toplanıp farklı disiplinleri bir araya getiren Reflections İstanbul – Zamansız Sofralar sergisi; 5 bölüm üzerine kurgulandı. Mutfak Sanatları, Sofra Düzenleme, Çiçek Tasarımı, proje ortakları Bartuğ Sayılı’nın özel simülasyonlar kullanarak hazırladığı Işık Tasarımı Sanatı ve Mert Onaran’ın yapay zeka ve 3d görsel efektler kullanarak tasarladığı Görsel Sanatlar: Suyun Zekası bölümleriyle daha önce görülmemiş, gerçek dışı bir deneyimle hazırlandı.

Reflections İstanbul - Zamansız Sofralar sergisinde su parçacıklarından oluşan simülasyonlar, özel yazılmış time-code’lar ile eşsiz bir ışık tasarımına ve görsel deneyime dönüşüyor. “Su”yun yüksek teknoloji yardımıyla anlatılan bu hikayesine, koreografisi Amerika’da hazırlanmış, greenbox ile çekilen çok özel bir performans sanatları koreografisi de eşlik ediyor.

Burgan Bank ana sponsorluğunda düzenlenen sergide, 40’a yakın katılımcı özel sofra sunumları hazırlayacak, 20’ye yakın katılımcı ise çiçek enstalasyonları ile çiçeklerin mekanlara kattığı büyüleyici güzelliği gözler önüne serecek. Çiğdem Simavi’nin danışmanlığında ve etkinlik komite başkanlığındaki Reflections İstanbul Zamansız Sofralar sergisinin etkinlik komitesi üyeleri Merve Gürsel, Defne Gürsel, Selin Habbab Özkaynak ve The Marmara Group'tan oluşuyor. Reflections İstanbul sergi konsept ve tasarım ekibi ise Merve Gürsel, Yeşim Demir, Mert Onaran ve Bartuğ Sayılı’dan oluşuyor.