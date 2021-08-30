Zambiya Devlet Başkanı Hichilema, polis şeflerini görevden aldı

AA

Hichilema, düzenlediği basın toplantısında, Polis Genel Müfettişliği görevine Remmy Kajoba'nın atandığını ve polis şeflerinin tümünü görevden aldığını açıkladı.

Görevden almalar için bir neden belirtmeyen Hichilema, polis şeflerinden bazılarının yapılanma kapsamında yeniden görev alabileceklerini belirtti.

Hichilema ayrıca, Zambiya Ordusu Komutanlığı görevine de Denis Sitali Alibuwizi'yi atadı.

Görevlerinden azledilenlerin "şeytanlaştırılmaması" gerektiğini ifade eden Hichilema, iktidarı döneminde adil bir polislik ve yargı sistemi uygulayacağını kaydetti.

Hichilema, siyasi baskıları ortadan kaldıracağına yönelik seçim vaatlerine atıfta bulunarak, "Özgürlük sözü verdik, özgürlük geldi. Ama hukuk içinde uygulanacaktır." dedi.

Siyasi kariyeri boyunca defalarca gözaltına alınan Hichilema, seçim kampanyalarında selefi Edgar Lungu'yu ve emniyet güçlerini muhaliflere "acımasız baskılar" yapmakla suçlamıştı.

Hichilema, 2006 ila 2016 yıllarında girdiği 5 başkanlık yarışını da kaybettikten sonra, 12 Ağustos 2021 seçimlerinde en yakın rakibi Lungu'ya yaklaşık 1 milyon oy fark atarak ülkenin yeni devlet başkanı olmuştu.

- Lungu, 2026 seçimlerine aday olmayacağını açıkladı

Eski Devlet Başkanı Lungu da bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, aktif siyaseti bırakma kararı aldığını, 2026 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine katılmayacağını duyurdu.

Lungu, "Sanırım yarışımı tamamladım, yorgunum ve şimdi dinlenmem gerekiyor, tekrar aday olmak için müsait değilim." diye konuştu.

Üyesi olduğu Yurtsever Cephe'nin imaj değişikliğine gitmesi gerektiğine dikkati çeken Lungu, partinin gelecek seçimler için yeni adaylar belirlemesi gerektiğini kaydetti.