        ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI: 12 Mayıs motorine zam mı geldi ne kadar oldu? 12 Mayıs İzmir, Ankara, İstanbul motorin, LPG, benzin fiyatı

        Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geldi. ABD ile İran arasında yeniden artan gerilim ve küresel piyasalarda yükselen savaş endişeleri brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu artış pompa fiyatlarına da yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları araştırılırken, "Motorine ne kadar zam geldi?", "Akaryakıt fiyatları bugün kaç TL oldu?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları listesi...

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 14:43 Güncelleme:
        Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına zam uygulanırken, sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle ABD-İran hattında yeniden yükselen tansiyonun petrol piyasalarını etkilemesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artış beklentisi güç kazandı. 12 Mayıs itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara güncel akaryakıt fiyatları belli olurken, araç sahipleri pompaya yansıyan yeni tarifeyi merak ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum..

        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi.

        BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.88 TL

        Motorin: 67.37 TL

        LPG: 33.89 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.73 TL

        Motorin: 67.25 TL

        LPG: 33.29 TL

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 65.11 TL

        Motorin: 68.76 TL

        LPG: 33.69 TL

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 64.83 TL

        Motorin: 68.49 TL

        LPG: 33.87 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
