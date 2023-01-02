Asgari ücretle çalışanlar 2022 yılının ilk 6 ayında 4 bin 253 TL, toplam 58 bin 520 TL kazanç elde etti. Yılın ikinci yarısında ise 5 bin 500 TL'lik asgari ücretle 12 bin TL kazanç elde etti. Böylece yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu.