Asgari ücrete gelecek olan zam miktarı netlik kazandı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre, yeni asgari ücret, yüzde 34 zam ile 11 bin 402 lira oldu. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...