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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak

2023 asgari ücrete beklenen ara zam yapıldı. Yeni asgari ücret, yüzde 34 zam ile 11 bin 402 lira oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre; 2023 asgari ücret brüt 13.415, net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Şimdi ise, "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?” sorusu gündeme geldi. İşte merak edilen konuya dair ayrıntılar...

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  • Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ödeme tarihi Temmuz ayı mı, Ağustos ayı mı? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih

    Asgari ücret ara zammı için bekleyiş sona erdi. Yeni asgari ücret, 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sonucu dün resmi olarak açıklandı. Şimdi ise gözler, zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, 2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Yeni asgari ücret hangi ay Temmuz'da mı Ağustos'da mı ödenecek?" İşte zamlı asgari ücretin ödeneceği tarih...
  • Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ödeme tarihi Temmuz ayı mı, Ağustos ayı mı? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu. Ancak 1 Temmuz 2022'de yayımlanan karara göre;
  • Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ödeme tarihi Temmuz ayı mı, Ağustos ayı mı? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih

    Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, asgari ücret zammı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.
  • Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ödeme tarihi Temmuz ayı mı, Ağustos ayı mı? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

    Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. 1 temmuz sonrasında asgari ücret alanlar yeni asgari ücret tutarından maaş alacaklar. Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren alacaklar.
  • Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ödeme tarihi Temmuz ayı mı, Ağustos ayı mı? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin yüzde 34 zamlanarak net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Asgari ücret brütü ise 13 bin 414 TL olarak açıklandı.
  • Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 zamlı asgari ücret ödeme tarihi Temmuz ayı mı, Ağustos ayı mı? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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