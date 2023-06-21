Asgari ücret ara zammı için bekleyiş sona erdi. Yeni asgari ücret, 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sonucu dün resmi olarak açıklandı. Şimdi ise gözler, zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, 2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Yeni asgari ücret hangi ay Temmuz'da mı Ağustos'da mı ödenecek?" İşte zamlı asgari ücretin ödeneceği tarih...