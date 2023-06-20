YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin yüzde 34 zamlanarak net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Asgari ücret brütü ise 13 bin 414 TL olarak açıklandı.