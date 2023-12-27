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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte 2024 zamlı asgari ücretin ilk ödemenin yapılacağı ay - Merak Edilenler Haberleri

        Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte ilk ödemenin yapılacağı ay

        Asgari ücret zammının açıklanması sonrası "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı milyonlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağı belli oldu. İşte zamlı asgari ücret ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 20:01 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:01
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        Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının açıklanmasının ardından bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki zamlı asgari ücret tutarının ödeneceği tarih şimdiden belli oldu. İşte zamlı asgari ücret ödeme tarihi...

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        ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN VERİLECEK?

        Zamlı asgari ücret Aralık ayı sonunda kesinleşeceği için Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Ocak ayı maaşı Şubat başında verileceği için ilk zamlı maaşlar Şubat ayı başında verilecek. Ancak bununla birlikte çalışacağı ayın maaşını önden alanlar merak Ocak ayı başında zamlı maaşlarını alabilecekler.

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        ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği asgari ücret görüşmesi sona erdi. TÜRK İŞ Başkanı Ergun Atalay "Uzlaşı yok. Bakanlık teklifini açıklayacak biz de açıklayacağız." dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücret görüşmelerinin ardından "Net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız" dedi

        #asgari ücret
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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