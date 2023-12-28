Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? Milyonların gözü ödeme tarihine çevrildi
Asgari ücret zammı geçtiğimiz akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Zamlı asgari ücretin belli olmasının ardından milyonlarca asgari ücretli "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 2024 zamlı asgari ücret ilk ne zaman yatacak? İşte merak edilip araştırılan tarih...
Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının dün akşam açıklanmasının ardından bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 2024 zamlı asgari ücret tutarının ödeneceği tarih şimdiden belli oldu. İşte zamlı asgari ücret ödeme tarihi...
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN VERİLECEK?
Zamlı asgari ücret Aralık ayı sonunda kesinleştiği için Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Ocak ayı maaşı Şubat başında verileceği için ilk zamlı maaşlar Şubat ayı başında verilecek. Ancak bununla birlikte çalışacağı ayın maaşını önden alanlar merak Ocak ayı başında zamlı maaşlarını alabilecekler.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği asgari ücret görüşmesi sona erdi. TÜRK İŞ Başkanı Ergun Atalay "Uzlaşı yok. Bakanlık teklifini açıklayacak biz de açıklayacağız." dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücret görüşmelerinin ardından "Net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız" dedi