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Zamlı asgari ücret ödeme tarihi detayına dikkat! Yeni asgari ücret ne zaman verilecek, hangi ay yatacak?

Zamlı asgari ücret ödeme tarihi, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda asgari ücrete uygulanacak zam oranını belirlemek için 20 Aralık Salı günü üçüncü kez toplandı. Yeni asgari ücret, 22 Aralık'ta yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından netlik kazanacak. İşte, Zamlı asgari ücrete ilişkin merak edilenler ve 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek, hangi ay yatacak? sorusunun yanıtı...

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  • ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7, 14 ve 20 Aralık tarihlerinde zamlı asgari ücreti belirlemek için bir araya geldi. 2023 yılında uygulanacak Asgari ücret zammı, 22 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Konuya ilişkin araştırmalarını sürdüren vatandaşların gündeminde "2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı?" soruları yer alıyor. İşte, 2023 zamlı asgari ücret ödeme tarihi...
  • ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı?

    2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
  • ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı?

    YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

     Yeni asgar ücret zammı için TÜRK-İŞ'ten 9 bin TL'lik teklif geldi.

     Net asgari ücretin 8000 TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5500 TL’ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4.253 TL’ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8.500 TL’ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek.

    Net ücretin 9000 TL olması halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112’ye ulaşacak.
  • ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı?

    ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL Mİ OLACAK?

    Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ'in 9 bin TL'lik teklifine karşı "Öyle herkesin söylediğiyle hareket edemeyiz, bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor." ifadelerini kullandı.
  • ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı?
    Asgari ücret ne olacak?
    Birim: TL Mevcut Muhtemel artış senaryoları
    Brüt asgari ücret 6.471 9.412 9.706 10.000 10.294 10.588
    SGK primi işçi payı 906 1.318 1.359 1.400 1.441 1.482
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 65 94 97 100 103 106
    Net asgari ücret 5.500 8.000 8.250 8.500 8.750 9.000
    SGK primi işveren payı 1.003 1.459 1.504 1.550 1.596 1.641
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 129 188 194 200 206 212
    İşverene maliyet 7.603 11.059 11.405 11.750 12.095 12.441
    Temmuza göre artış oranı (%)   45 50 55 59 64
    Ocak ayına göre artış oranı (%)   88 94 100 106 112
  • ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak.

    Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 12.00 civarında 2023 civarında yeni asgari ücret rakamını açıklanacağı belirtildi.
  • ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı?

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

     

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
  • ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı?

    ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, HANGİ AY VERİLECEK?

    Çalışanların bir aylık çalışma süresinin ardından maaş aldıkları hesaba katıldığında Ocak ayı zamlı asgari ücretin Şubat ayında yatırılması bekleniyor.

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