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Asgari ücret ne olacak? Birim: TL Mevcut Muhtemel artış senaryoları Brüt asgari ücret 6.471 9.412 9.706 10.000 10.294 10.588 SGK primi işçi payı 906 1.318 1.359 1.400 1.441 1.482 İşsizlik sigortası primi işçi payı 65 94 97 100 103 106 Net asgari ücret 5.500 8.000 8.250 8.500 8.750 9.000 SGK primi işveren payı 1.003 1.459 1.504 1.550 1.596 1.641 İşsizlik sigortası primi işveren payı 129 188 194 200 206 212 İşverene maliyet 7.603 11.059 11.405 11.750 12.095 12.441 Temmuza göre artış oranı (%) 45 50 55 59 64 Ocak ayına göre artış oranı (%) 88 94 100 106 112
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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