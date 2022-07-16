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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zamlı asgari ücret ödemeleri ne zaman yapılacak? Asgari ücret Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak?

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını bu ay içerisinde alırken asgari ücret alacak milyonlarca vatandaş Temmuz ayı itibarıyla yüzde 30 oranında zamlanarak 4 bin 250 TL'den net 5 bin 500 TL'ye yükselen asgari ücretin zamlı halinin maaşlarına ne zaman yansıyacağını araştırıyor. İşte zamlı asgari ücret hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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  • Zamlı asgari ücret ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? Asgari ücret Temmuz zammı maaşlara ne zaman, nasıl yansıyacak?

    Milyonlarca çalışan asgari ücret hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 30 Haziran Perşembe günü yapılan asgari ücret düzenlemesinin yürülüğe girmesi sonrasında vatandaşlar "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" ve "Asgari ücret zammı ne zaman maaşlara yansıyacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...
  • Zamlı asgari ücret ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? Asgari ücret Temmuz zammı maaşlara ne zaman, nasıl yansıyacak?

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! 

    Resmi Gazete'de yer alan ifadelere göre; "Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer".

     
  • Zamlı asgari ücret ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak? Asgari ücret Temmuz zammı maaşlara ne zaman, nasıl yansıyacak?

     ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    Buna bilgilere göre, asgari ücret zamlı haliyle Ağustos ayında hesaplara yatacak. 

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