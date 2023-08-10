Toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam! İşte yeni İstanbulkart aylık ve öğrenci akbil abonman ücretleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi, 8 Ağustos Salı günü toplu taşıma zammı gündemiyle toplandı. Olağanüstü gerçekleştirilen toplantının ardından taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma zamları açıklandı. Toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam gelirken İstanbulkart aylık ve öğrenci akbil abonman ücretleri de güncellendi. İşte 2023 yeni zamlı Marmaray, metrobüs, metro, tramvay, otobüs ve minibüs ücreti...
Yeni İstanbulkart aylık ve öğrenci akbil abonman ücretleri, 8 Ağustos'ta açıklanan toplu ulaşım zammının ardından araştırılmaya başlandı. 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'de toplu ulaşım zammı gündemiyle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), yüzde 51,52 oranında zam geldiğini duyurdu. Toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri ile yeni İstanbulkart aylık ve öğrenci akbil abonman ücretleri de yükseldi. İşte 2023 Marmaray, metrobüs, metro, tramvay, İETT, minibüs ücretleri ile zamlı akbil abonman fiyatları...
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 51,52 ZAM!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.
Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.
İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLDU?
Kabul edilen zam teklifi kapsamında,
Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldiği belirtildi.
İSTANBUL GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
İETT Ücret Tarifeleri
Tam akbil 15 TL
Öğrenci akbil 7,32 TL
Öğretmen akbil 10,74 TL
Aylık tam akbil dolum 1177 TL
Aylık öğrenci akbil dolum 212 TL
İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi
Metrobüste durak sayısına göre ücret tarifesi ise şu şekilde;
Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL’den 22,25 TL'ye yükseldi.
Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir.
İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi
Marmaray en uzun mesafe ücreti 21.91 TL’den 33 TL'ye yükseldi.
Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;
Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 15 TL,
Tam parkur 33 TL.