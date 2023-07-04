Bekçi zammıyla ilgili gözler 6 aylık enflasyonun açıklanacağı tarihe çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanması beklenen enflasyon oranları 5 Temmuz tarihine ertelendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı binlerce bekçi, Temmuz ayında yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte, 2023 bekçi zammı ile ilgili son bilgiler...