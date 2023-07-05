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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Bugün Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Buna göre emekli maaşları da bugün açıklanacak. 12 milyonu aşkın emeklinin gözleri "Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorusuna çevrildi. İşte, SSK ve Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşı ödeme takvimi tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

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  • Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    Zamlı emekli maaşlarının hesaba yatırılacağı tarih araştırması hız kazandı. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının 5 Temmuz günü açıklanmasıyla emekli maaş zammı da netleşecek. Bu bağlamda SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü kulağı "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ödeme tarihlerine dair son bilgiler...
  • Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANIYOR!

    Temmuz emekli zammı için gözler TÜİK'e çevrildi. 5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli olacak.
  • Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli maaşı ödeme tarhilerine ilişkin yeni bir duyuru gelmedi. İşte, emekli maaşları ödeme tarihleri...
  • Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
  • Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

    Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
  • Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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