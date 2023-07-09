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        Zamlı emekli maaşları ödeme tarihi: Yeni zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak ve hangi ay alınacakN?

        Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi araştırması hız kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyşa SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranlarının yüzde 25'e yükseltildiği açıklandı. Bu kapsamda 12 milyon emeklinin gözü "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay alınacak mı?" sorularına çevrildi. İşte, Temmuz yüzde 25 zamlı emekli maaşlarının verileceği tarih ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 11:40
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        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara talimatının ardından emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre; emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılacak. Peki, Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle emekli maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren zamlı olarak hesaplara yatması bekleniyor.

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        ZAM ORANLARI YÜZDE 25'E TAMAMLANACAK

        Emekli sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak.

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        MAAŞ ZAMMI KÖK AYLIKLARA YAPILACAK

        Önergeyle daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

        Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.

        Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan ancak 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Zamlı tutar da 7.500 TL olacağı için, bu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.

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        Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

        Kök aylığı 7 bin lira olan bir kişinin emekli aylığı ise yüzde 25 zamla 8 bin 750 lira olacak. Ancak, bu kişi daha önce 7.500 TL aldığı için eline geçen para 1.750 TL değil, 1.250 TL artacak.

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        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?       (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 zammı Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.616 7.616 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.749 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 2.063 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.929 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.315 7.500 Ek ödeme dahil
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