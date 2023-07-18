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Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek. Memur emeklileri temmuz ayı aylıklarına bu ayın başında aldılar. Memur emeklilerine önümüzdeki günlerde, yüzde 25 zamma ilişkin maaş farkı ödenecek. SSK emeklileri aylıklarını her ayın 17 – 26’sı arasında, BAĞ-KUR’lular ise 25-28’i arasında alıyorlar. Kanunun Pazar gününe kadar Resmi Gazete’de yayımlanması halinde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 25 zamlı olarak ödenecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7.500 TL OLACAK En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.