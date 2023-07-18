Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşına yüzde 25 zam öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Emekli ve memur maaş zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere emekli maaşları tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılmaktadır. İşte SGK ile 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih...
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı belli oldu. Buna göre emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 25 zam yapılmış oldu. Kök maaş üzerinden emekli maaşı hesaplaması yapan SSK ve Bağ-Kur'lular tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" İşte SGK ile 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri....
SEYYANEN ZAM EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIMADI
Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın emekli memur aylıklarına yansıtılması yönünde düzenleme yapılması bekleniyordu. Ancak, Genel Kurul’daki görüşmelerde bu yönde bir değişiklik yapılmadı. Seyyanen zam memurların emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine yansımayacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memurların maaşları 15 Temmuz’da yüzde 17.55 zamlı olarak ödenecek. Memurların yüzde 17.55’lik maş zammına ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri arasına ait maaş farkları daha sonra ek bordro ile hesaplarına yatırılacak. Bu ek bordroyla memurlara ayrıca temmuz maaşlarına ilişkin 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam da ödenecek.
Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.
Memur emeklileri temmuz ayı aylıklarına bu ayın başında aldılar. Memur emeklilerine önümüzdeki günlerde, yüzde 25 zamma ilişkin maaş farkı ödenecek.
SSK emeklileri aylıklarını her ayın 17 – 26’sı arasında, BAĞ-KUR’lular ise 25-28’i arasında alıyorlar. Kanunun Pazar gününe kadar Resmi Gazete’de yayımlanması halinde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 25 zamlı olarak ödenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7.500 TL OLACAK
En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.
Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 5.000 TL olan kişi haziran ayında 7.500 TL aldı. Bu kişinin 5.000 TL olan kök aylığı yüzde 25 zamla 6.250 TL olacak. Kendisine, haziran ayında olduğu gibi bu yılın sonuna kadar 7.500 TL aylık ödenecek.
Ek ödeme dahil kök aylığı 6.000 TL ve altında olan kişiler yıl sonuna kadar 7.500 TL emekli aylığı alacaklar.
Kök aylığı 6.500 TL olanlara temmuz ayından itibaren 8.125 TL, kök aylığı 7.000 TL olanlara 8.750 TL, kök aylığı 7.500 TL olanlara da 9.375 TL aylık ödenecek.
SSK VE BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle emekli maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren zamlı olarak hesaplara yatması bekleniyor.
SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.