ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | 2024 Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında itibaren alacağı zam oranı, refah payı ve ek zam hariç yüzde 37,56 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49,3 olarak netleşti. Memur maaş farkları ayın 15'i itibarıyla ödenmeye başlarken gözler emekli maaşı ve maaş zam farklarına çevrildi. İşte 2024 Ocak zamlı emekli maaşı ve zam farklarının ödeneceği tarihe ilişkin merak edilenler...

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

İşte emekli zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama:

SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor.

Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2004 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 498,25, SSK ve Bağkur'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz.

"YILLIK ARTIŞ ORANLARI TEMMUZ AYINDA EŞİTLENECEK"

Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir.

Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifasedesine sunmak istiyoruz. Tüm bu artışların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.