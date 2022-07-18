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Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 SSK ve Bağ-Kur Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Zamlı emekli maaşları ödeme takvimi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. 4 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 42,35 oranında gerçekleşirken Temmuz zamlı emekli maaşının ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. İşte, SSK ve Bağ-Kur 2022 emekli maaşı ödeme takvimi...

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  • Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme takvimi netleşti!

    Emekli maaş farkı ödeme takviminin yayınlanmasıyla birlikte 'SSK ve Bağ-Kur 2022 zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak?' sorusu netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 42,35 olarak gerçekleşirken Temmuz zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Temmuz günü itibariyle başladı. İşte, 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...
  • Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme takvimi netleşti!

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.

    Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.
  • Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme takvimi netleşti!

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.
  • Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme takvimi netleşti!

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Temmuz zammı ardından zamlı maaş için ödemelerin bayram öncesi yani 8 Temmuz tarihinden önce yapılacağını açıkladı.
  • Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme takvimi netleşti!

    KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA;

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.
  • Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme takvimi netleşti!

    4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme takvimi netleşti!

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme takvimi netleşti!

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
  • Zamlı emekli maaşları ödeniyor! 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödeme takvimi netleşti!

    4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

    Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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