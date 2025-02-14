Evde maaşı maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Şubat ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihi gündemdeki yerini aldı. Şubat ayı itibarıyla zamlı bir şekilde hesaplara yatması beklenen evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeleri yapılan evde bakım maaşı, engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere verilmektedir. Peki, "Evde maaşı maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2025 Şubat zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım yardımı ödemeleri, şubat ayında hak sahiplerinin hesabına zamlı bir şekilde yatacak. Evde bakım aylığının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden ve SMS yoluyla sorgulanabilmektedir. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde maaşı maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
EVDE BAKIM MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı 10.125,55 TL oldu.
ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?
Bakan Göktaş, ocak ayı ödemelerinin yatırıldığını duyurduğu açıklamada, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Bildiğiniz gibi ocak ayında memur maaş katsayısında düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayında hak sahiplerinin hesabına yatıracağız ve bu artışla beraber evde bakım yardımı 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.