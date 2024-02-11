Evde bakım ödemeleri şubat ayında yeniden gündeme geldi. Evde bakım maaşının güncel tutarı ve yatırılan iller listesi merak ediliyor. Peki, yeni ve zamlı evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte şubat ayı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...