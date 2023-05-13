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Kamu işçisi zammı ne zaman yatacak? İşte en düşük kamu işçisi maaşı!

Kamu işçisi zammı için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapılacağını duyurmuştu. En düşük kamu işçisi maaşlarının da netlik kazanmasıyla zamlı maaşların ödeneceği tarih merak ediliyor. İşte 2023 en düşük kamu işçisi maaşı ile zamlı maaşların yatırılacağı tarih...

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  • Zamlı maaşların yatacağı tarih 2023: Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?

    En düşük kamu işçisi maaşlarının açıklanmasıyla "Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?" soruları gündeme geldi. Maaşlara yüzde 45 oranında zam yapılırken, kamu işçilerinin alacağı brüt maaş kesinleşti. İşte 2023 en düşük kamu işçi maaşı ile konuya ilişkin güncel bilgiler...
  • Zamlı maaşların yatacağı tarih 2023: Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?

    TOPLANTI BEŞTEPE'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Kamu işçilerine yapılacak zammın açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.
  • Zamlı maaşların yatacağı tarih 2023: Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?

    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

    Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün geçtiğimiz günlerde imzalandı.
  • Zamlı maaşların yatacağı tarih 2023: Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?

    "REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM YAPIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmzalanacak protokelle kamu işçilerimizin taban ücretleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz." dedi.

     
  • Zamlı maaşların yatacağı tarih 2023: Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?

    EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti; Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL’ye çıkartıyoruz. Yüzde 4 ile yüzde 6 prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.
  • Zamlı maaşların yatacağı tarih 2023: Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?

    KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi kapsamında, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıktığını duyurmuştu. 

     
  • Zamlı maaşların yatacağı tarih 2023: Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?

    Kamu işçileri maaşlarını her ayın 15'i itibari ile almaya başlıyor. 15 bin liraya yükselen en düşük kamu işçisi maaşlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, takip eden ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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