Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 Ocak zammı sonrası zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Zamlı memur maaşları ayın 15'inde ilk zamlı maaş hesaplara yatırılacak. Bunun akabinde Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yansıtılacak.

MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşlarına yapılan zam oranı, temel olarak enflasyon farkına ve toplu sözleşmeye dayalı bir hesaplamaya dayanıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 10'luk sözleşme zammının ardından, altı aylık enflasyon farkı da ekleniyor.