Haziran ayı enflasyon verlerinin açıklanmasının arından enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşı netlik kazanacak. Enflasyon oranı ve toplu sözleme zammı ile en düşük memur maaşının belli olmasının ardından, zamlı memur maaşlarının heseba yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başlayacak. Peki, "Temmuz 2024 zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" İşte zamlı memur maaşı ödeme tarihleri...