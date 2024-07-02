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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı memur maaşı ödeme tarihleri Temmuz 2024: Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

        Zamlı memur maaşı ödeme tarihleri: Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

        Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı belli olacak. Memur maaşlarının netleşmesinin ardından gözler, zamlı memur maaşlarının hesaplara yatacağı tarihe çevrilecek. İşte Temmuz 2024 zamlı memur maaşlarının yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 21:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:07
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        Haziran ayı enflasyon verlerinin açıklanmasının arından enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşı netlik kazanacak. Enflasyon oranı ve toplu sözleme zammı ile en düşük memur maaşının belli olmasının ardından, zamlı memur maaşlarının heseba yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başlayacak. Peki, "Temmuz 2024 zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" İşte zamlı memur maaşı ödeme tarihleri...

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı açıklandıktan sonra haberimize ekleyeceğiz.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük memur maaşı haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazandı.

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        ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı memur maaşlarının 15 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatması bekleniyor

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