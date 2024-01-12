ZAMLI MEMUR MAAŞI SON DAKİKA! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı en düşük memur maaşı ne kadar, kaç lira oldu? - Merak Edilenler Haberleri

ZAMLI MEMUR MAAŞI SON DAKİKA! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı en düşük memur maaşı ne kadar, kaç lira oldu? - Merak Edilenler Haberleri

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Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre; aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 olarak gerçekleşti. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılmış olacak. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, zam farkı hangi tarihte ödenecek?" İşte memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri...