Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı memur maaşı ödeme tarihleri Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri merak konusu oldu. Memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8000 TL seyyanen zam yapılacağı açıklandı. En düşük memur maaşı ise yüzde 86 zam ile 22.017 TL'ye çıkartıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zamlı memur maaşlarının ödeme tarihlerine dair detaylar... Habertürk Giriş: 09.07.2023 - 11:13 Güncelleme: 09.07.2023 - 11:13 facebook

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Şimeşk "2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık." dedi. Yapılan zamların ardından kamu çalışanlarının gözü kulağı "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zamlı memur maaş ödeme tarihleri...

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ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Zamlı memur maaşlarının hesaplara ne zaman yatırılacağı henüz belli olmadı. Memur maaş zammı ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi takdirde haberimiz güncellenecektir. Ancak memur maaş zammı düzenlemesinin bu hafta sonuna kadar Meclis'ten çıktığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı takdirde memur maaşları 15 Temmuz'da zamlı olarak yatırılabilecek.