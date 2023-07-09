Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

        Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri merak konusu oldu. Memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8000 TL seyyanen zam yapılacağı açıklandı. En düşük memur maaşı ise yüzde 86 zam ile 22.017 TL'ye çıkartıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zamlı memur maaşlarının ödeme tarihlerine dair detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 11:13
        1

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Şimeşk "2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık." dedi. Yapılan zamların ardından kamu çalışanlarının gözü kulağı "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zamlı memur maaş ödeme tarihleri...

        2

        ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı memur maaşlarının hesaplara ne zaman yatırılacağı  henüz belli olmadı. Memur maaş zammı ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi takdirde haberimiz güncellenecektir. 

        Ancak memur maaş zammı düzenlemesinin bu hafta sonuna kadar Meclis'ten çıktığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı takdirde memur maaşları 15 Temmuz'da zamlı olarak yatırılabilecek. 

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 86 ZAM

        Seçimden önce verilen vaat uyarınca en düşük memur maaşı 22.017 TL'ye çıkartıldı. En düşük memur maaşında aile yardımı almakta olan memur dikkate alındı. Böylece en düşük memur maaşı 10.169 TL arttı ve toplam zam oranı yüzde 86 oldu. En düşük memur maaşı olarak bekâr memur maaşı dikkate alınsaydı, maaşları 11.536 TL artacaktı ve zam oranı yüzde 110 olacaktı.

         

        4

        Yapılan bu düzenlemeyle toplam maaş zammı 8/1'indeki öğretmende yüzde 80, hemşirede yüzde 73, poliste yüzde 64, mühendiste yüzde 64, daire başkanında yüzde 42, genel müdürde yüzde 35 olarak gerçekleşti.

        5
        Seyyanen zamla memur maaşları ne olacak? Birim: TL Mevcut maaş Temmuz maaşı Maaş zammı tutarı (*) En düşük memur maaşı 11.848 22.017 10.169 Hizmetli 15/1 10.464 20.376 9.912 Memur 12/1 11.230 21.277 10.047 Memur 9/1 11.258 21.309 10.052 Teknisyen 9/1 11.773 21.915 10.142 Öğretmen 8/1 13.017 23.377 10.360 İmam - Hatip 8/1 12.783 23.102 10.319 Şef 4/1 12.489 22.757 10.268 Polis 8/1 17.476 28.619 11.143 Hemşire 8/1 14.471 25.087 10.616 Müdür 4/1 16.376 27.325 10.950 Mühendis 8/1 17.440 28.577 11.137 İlçe Müdürü 4/1 19.481 30.976 11.495 Daire Başkanı 33.511 47.468 13.957 Genel Müdür 45.548 61.618 16.070 (*) Yıldızlı satır dışındakiler bekâr memur maaşlarıdır. Bazı memurların maaşlarının 22 bin TL'nin altında görünmesinin sebebi aile yardımının dahil olmamasıdır.
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Umut imzayı atıyor!
        Umut imzayı atıyor!
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Topkapı Sarayı'nda yangın
        Topkapı Sarayı'nda yangın
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü