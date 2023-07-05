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Zamlı mühendis maaşı ne kadar oldu? 2023 yeni mühendis maaşı ne kadar oldu?

Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından gözler zamlı memur maaşlarına çevrilmiş durumdaydı. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce memurun heyecanla beklediği zamlı memur maaşları, bugün açıklanacak ve ayın 15'inde hesaplara yatırılacak. İşte, 2023 yeni mühendis maaşı ile ilgili bilgiler...

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  • Zamlı mühendis maaşı ne kadar ve kaç TL oldu? 2023 yeni mühendis maaşı ne kadar açıklandı?

    2023 yılı 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile beraber yeni mühendis maaşları da gündem olmuş durumda. Türkiye genelindeki binlerce mühendisi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, 2023 Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu?

    6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

    TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu
  • Zamlı mühendis maaşı ne kadar ve kaç TL oldu? 2023 yeni mühendis maaşı ne kadar açıklandı?

    EN DÜŞÜK MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında mühendis maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. 

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
  • Zamlı mühendis maaşı ne kadar ve kaç TL oldu? 2023 yeni mühendis maaşı ne kadar açıklandı?

    BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.
  • Zamlı mühendis maaşı ne kadar ve kaç TL oldu? 2023 yeni mühendis maaşı ne kadar açıklandı?

    2023 yılında lise mezunu teknisyen en az 13 bin 142 TL maaş alıyor. Temmuz maaşı da %30 zam yapılması durumunda 17.085, %40 zam yapılması durumunda 18.399 ve %40 zam yapılması durumunda ise 19 bin 713 TL'ye ulaşacak.
  • Zamlı mühendis maaşı ne kadar ve kaç TL oldu? 2023 yeni mühendis maaşı ne kadar açıklandı?

    Diğer taraftan 2023 yılı mühendis maaşı en az en az 21 bin 295 TL. Temmuz maaşı da %30 zam yapılması durumunda 27.684, %40 zam yapılması durumunda 29.813 ve %40 zam yapılması durumunda ise 31 bin 943 TL'ye ulaşacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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