2023 yılı 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile beraber yeni mühendis maaşları da gündem olmuş durumda. Türkiye genelindeki binlerce mühendisi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, 2023 Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu?



6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!



TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu