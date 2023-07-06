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Zamlı öğretmen maaşları, emekli ve memur zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19,77 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. Tüm kamu çalışanlarına 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılacak. Refah payı ve toplu sözleşme zamsız memur maaşları belli olurken gözler "Temmuz memur zammı ile en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusun çevrildi. İşte 2023 Temmuz memur zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları...