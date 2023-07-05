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Zamlı yeni teknisyen maaşı açıklandı! Temmuz zammıyla en düşük teknisyen maaşı ne kadar oldu?

Zamlı teknisyen maaşları bugün açıklandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç memur maaş zammı oranı belli oldu. Buna göre; Memur maaşları temmuz ayında yüzde 17,55 oranında artacak. Memur maaşını netleşmesiyle yeni zamlı en düşük teknisyen maaşları da güncellendi. İşte, "2023 Temmuz zamlı teknisyen maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına dair son dakika gelişmeler...

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  • ZAMLI TEKNİSYEN MAAŞI 2023: Temmuz memur zammı ile en düşük yeni zamlı teknisyen maaşı ne kadar ve kaç TL oldu?

    Kamu çalışanları Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş zammı alıyorlar. Bilindiği üzere memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı, refah payı ve toplu sözleşme oranına göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memurların en az yüzde 17,55 oranında zam alacağı kesinleşti. Peki, en düşük yeni zamlı teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...
  • ZAMLI TEKNİSYEN MAAŞI 2023: Temmuz memur zammı ile en düşük yeni zamlı teknisyen maaşı ne kadar ve kaç TL oldu?

    MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU? 

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

    REFAH ZAMMI NE OLACAK?

    Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
  • ZAMLI TEKNİSYEN MAAŞI 2023: Temmuz memur zammı ile en düşük yeni zamlı teknisyen maaşı ne kadar ve kaç TL oldu?

    TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU? 

    6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/11 derecesine teknisyen maaşı 23 bin 511 TL oldu.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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