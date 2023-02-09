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Zaniolo'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Zaniolo'dan yardım çalışmalarına destek
İHA

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo da katıldı. Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Emin Bayram da yardım çalışmalarına katıldı.

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