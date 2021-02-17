Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad hayatını kaybetti

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi

AA

Zanzibar Başkanı Hüseyin Mwinyi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki Hamad'ın tedavi gördüğü Muhimbili Ulusal Hastanesinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mwinyi, "9 Şubat'tan bu yana tedavi gören Hamad'ı kaybettik." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi 31 Ocak'ta pozitif çıkan ve 9 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi gören Hamad'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Zanzibar'ın yurtsever ve cesur bir liderini kaybettiğini vurgulayan Mwinyi, Hamad'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ülkede Hamad için 7 günlük yas ilan edildi.

Zanzibar siyasetinin tanınmış isimlerinden, eski Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad, 22 Ekim 1943'te doğmuştu.

Hamad, ACT-Wazalendo adayı olarak Başkanlık koltuğu için 6 kez seçim yarışına katılmıştı.

Seçimlerde ikinci olan Hamad, anayasaya göre ülkenin birinci devlet başkanı yardımcısı olarak atanmıştı.