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Zap Suyu kenarında mahsur kalan köpek, 3 gün sonra botla kurtarıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nun kenarında mahsur kalan köpek, 3 gün sonra AFAD ekiplerinin çalışması sonucu botla kurtarıldı.

Zap Suyu kenarında mahsur kalan köpek, 3 gün sonra botla kurtarıldı
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DHA

Hakkari'de, Zap Suyu'nun kenarında 3 gün önce mahsur kaldığı belirtilen sokak köpeği, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu botla kurtarıldı.

Hakkari-Çukurca yolu kenarından geçen Zap Suyu'nun karşı tarafında sokak köpeğinin mahsur kaldığı ve aç olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye AFAD ve VEDAŞ ekipleri sevk edildi. AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve belediye veteriner işleri teknikeri Fatih Çiftçi de ekiplere eşlik etti. Zap Suyu'nun diğer yakasında 3 gün önce mahsur kaldığı ve açlıktan ölmek üzere olduğu belirtilen köpeğin kurtarılması için AFAD'ın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden temin ettiği botla karşı tarafa geçildi. Bitkin haldeki köpek, su ve yiyecek verildikten sonra botla araçların beklediği yere getirildi. Sahipsiz köpek, Çiftçi'nin kontrolünde tedavisi için kliniğe götürüldü.

AFAD Müdürü Karadeniz, aldıkları bilgiye göre, köpeğin 3 gün önce suyun karşı tarafına geçerken mahsur kaldığını belirterek, "AFAD ekimizle birlikte belediye veteriner teknikeri ve rafting ekibi ile hemen harekete geçtik. Çalışmalar sonucunda köpeği kısa sürede kurtardık. Emeği geçen tüm ekipteki arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye veteriner işleri teknikeri Fatih Çiftçi ise köpeğin durumunun iyi olduğunu, her ihtimale karşı kliniğe götürüldüğünü söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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