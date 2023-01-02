Hakkari-Çukurca yolu kenarından geçen Zap Suyu'nun karşı tarafında sokak köpeğinin mahsur kaldığı ve aç olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye AFAD ve VEDAŞ ekipleri sevk edildi. AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve belediye veteriner işleri teknikeri Fatih Çiftçi de ekiplere eşlik etti. Zap Suyu'nun diğer yakasında 3 gün önce mahsur kaldığı ve açlıktan ölmek üzere olduğu belirtilen köpeğin kurtarılması için AFAD'ın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden temin ettiği botla karşı tarafa geçildi. Bitkin haldeki köpek, su ve yiyecek verildikten sonra botla araçların beklediği yere getirildi. Sahipsiz köpek, Çiftçi'nin kontrolünde tedavisi için kliniğe götürüldü.