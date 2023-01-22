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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zara: Aşkın peşinden koşuyorum

Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşan Zara, gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi. Şarkıcı, "Çok uzun bir konu ve ben bu duruma çok felsefik yaklaşıyorum. Ben de aşkın peşinden koşuyorum ve 'Aman Ya Rabbim nasıl bir dünya diyorum" şeklinde konuştu

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  • Zara: Aşkın peşinden koşuyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Zara, öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kıbrıs'ı çok sevdiğini ifade eden şarkıcı, burada olduğunda kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi.
  • Zara: Aşkın peşinden koşuyorum - Magazin haberleri

    15 Ocak'ta 47'nci yaşına giren Zara, kendisi için hazırlanan doğum günü pastadaki mumları üfleyince muhabirlerin "Ne dilediniz?" şeklindeki sorusuna "Bütün dünya çocuklarının gülmesini ve hep mutlu olmasını diledim, kendim için de huzur, mutluluk ve tabii ki aşk diledim" yanıtını verdi.
  • Zara: Aşkın peşinden koşuyorum - Magazin haberleri

    Şarkıcı, daha sonra "Zayıflamaya çalışıyorum, yemiyorum ve sürekli spor yapıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Zara: Aşkın peşinden koşuyorum - Magazin haberleri

    "AŞK PASTANEDE EL ELE TUTUŞMAK DEĞİL"

    Zara, aşk sorularına ise şu yanıtı verdi:

    Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi aramayı öneriyorum herkese. Aşk pastanede el ele tutuşmak değil. Çok uzun bir konu ve ben bu duruma çok felsefik yaklaşıyorum. Ben de aşkın peşinden koşuyorum ve aman Ya Rabbim nasıl bir dünya diyorum. Sabaha kadar konuşmak zorunda kalırız. Ben en iyisi sahneme çıkayım.

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