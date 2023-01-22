Zara: Aşkın peşinden koşuyorum

"AŞK PASTANEDE EL ELE TUTUŞMAK DEĞİL"

Zara, aşk sorularına ise şu yanıtı verdi:

Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi aramayı öneriyorum herkese. Aşk pastanede el ele tutuşmak değil. Çok uzun bir konu ve ben bu duruma çok felsefik yaklaşıyorum. Ben de aşkın peşinden koşuyorum ve aman Ya Rabbim nasıl bir dünya diyorum. Sabaha kadar konuşmak zorunda kalırız. Ben en iyisi sahneme çıkayım.