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Zara Mohammed: İngiltere Müslüman Konseyi'nin ilk kadın lideri

29 yaşındaki Zara Mohammed, üyelerin oylarının çoğunu alarak İngiltere Müslüman Konseyi'nin en üst makamı olan genel sekreterliğe seçildi. İnsan hakları avukatı olan Mohammed, Harun Khan'ın yerine görev yapacak.

Zara Mohammed: İngiltere Müslüman Konseyi'nin ilk kadın lideri
BBC TÜRKÇE

İngiltere'nin en büyük İslami çatı kuruluşu Müslüman Konseyi'nin liderliğine ilk kez bir kadın üye seçildi.

29 yaşındaki Zara Mohammed, üyelerin oylarının çoğunu alarak İngiltere Müslüman Konseyi'nin en üst makamı olan genel sekreterliğe getirildi.

İnsan hakları avukatı olan Mohammed, dört yıllık görev süresini tamamlayan Harun Khan'ın yerine seçildi.

Zara Mohammed, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki 500'e yakın cami, okul ve yardım kuruluşunun bağlı olduğu Müslüman Konseyi'nde daha önce Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

1997'de kurulan Konsey'in yönetim kadrosu için iki yılda bir seçim yapılıyor genel sekreterler en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

'Genç kadınlara esin kaynağı olmak istiyorum'

Mohammed, birçok kadının yetkin olmalarına karşın liderlik rollerini üstlenmekte tereddüt ettiğini belirterek genel sekreterliğe seçilmesinin diğer genç kadınlara da esin kaynağı olmasını umduğunu söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Twitter mesajında Zara Mohammed'in kuruluşu daha iyi noktalara taşıyacağına inandığını söyledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun 2018'deki verilerine göre İngiltere'de 3 milyon 372 milyondan fazla kişi kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. Müslümanların nüfus içindeki oranı yüzde 5,1.

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