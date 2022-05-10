Zara sevenleriyle Hollanda'da buluştu 0:00 / 0:00

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Tüm müzik tarzlarından örnekler sunan Zara'yı dinlemeye gelenler arasında yabancı hayranları da vardı. Espirileri ve eğlenceli taklitleri ile şarkı arasında sevenleri ile sohbet eden sanatçı, adeta müzikli bir stand-up şova imza attı.

KARSU'YA TEŞEKKÜR

Hollanda doğumlu Karsu, Zara'ya konser için makyözünü gönderdi. Zara, sanatçı Karsu'ya özel jesti için sahneden teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Zara, Karsu'nun bu şık hareketi için 'Birebir tanışmadığımız halde bu ne güzel bir dostluk, ne güzel bir misafirperverlik...' diye konuştu.