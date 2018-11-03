Zaragoza - Granada 74 maçı istatistikleri

İspanya 2.Lig maçında Zaragoza ile Granada 74, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. 11 puanlı Zaragoza 18. sırada bulunuyor, Granada 74 23 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Zaragoza, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Granada 74, son 1 maçında 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 583. İddaa'da Zaragoza kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Granada 74 kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Zaragoza son hafta oynanan Granada 74 maçında 3-0 kazandı.

Granada 74, Zaragoza karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Zaragoza, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

Granada 74, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Granada 74, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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