Zarar verilen cambaz kartala özenli bakım

Özbay, kartala en iyi şekilde baktıklarını belirterek, "Doğadaki güzel uçuşlarından adeta bir cambazın hareketi gibi takla atması, manevralar yapmasından dolayı cambaz kartal ismini almıştır. Bunlar doğada yılanlar ve sürüngenlerle besleniyor. Biz misafirimize gözümüz gibi bakıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ömrünün sonuna kadar da burada misafir etmeyi düşünüyoruz" dedi.