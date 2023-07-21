Zararlarını duyduğunuzda bir daha tüketmek istemeyeceksiniz! İşte dünyanın en sağlıksız 15 besini!

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PET ŞİŞE SULAR

Sağlıksız madde: BPA (Bisfenol-A)

BPA, hemen hemen tüm gıda ambalajlama plastiklerinde bulunan, hormonu taklit eden bir kimyasaldır. Klinik ve Deneysel Üreme Tıbbı'ndaki bir araştırmaya göre; bu kimyasalın kronik olarak yutulması çeşitli hormonal değişikliklere neden olabilir.

Bunun yerine: Cam şişedeki sulardan tüketebilirsiniz.