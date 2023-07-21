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        Haberler Sağlık Zararlarını duyduğunuzda bir daha tüketmek istemeyeceksiniz! İşte dünyanın en sağlıksız 15 besini!

        Zararlarını duyduğunuzda bir daha tüketmek istemeyeceksiniz! İşte dünyanın en sağlıksız 15 besini!

        Hayatımızın büyük bir bölümünü yemek yiyerek geçiriyoruz. Peki yediklerimizin sağlığımıza zarar verdiğini hiç düşünüyor muyuz? Yoksa sadece tadına odaklanarak mı tüketiyoruz? Aslında severek tükettiğimiz ve evimize giren birçok besin sağlığımızı tehdit edebiliyor ve hastalıklara yol açabiliyor. İşte, o çok sevdiğimiz ve hemen hepimizin evinde bulunan fakat zararları saymakla bitmeyecek 15 besin...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 17:15
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        1

        ŞEKER

        Pew Araştırma Merkezi'ne göre; Amerikalılar 2014 yılında günde 90 gramdan fazla ilave şeker tüketiyordu. Bu, FDA'nın günde 50 gram tavsiye ettiği şekerin 40 gram üzerindeydi. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği 25 gramdan ise 65 gram fazlaydı.

        2

        KRUVASAN

        Sağlıksız madde: Bitkisel yağlar, margarin

        Bunun yerine: İçeriğinde bolca lif bulunan yulafı tercih edebilirsiniz.

        3

        DONDURULMUŞ GIDALAR

        Sağlıksız malzemeler: Sodyum, koruyucu maddeler

        Bunun yerine: Her zaman taze sebze ve meyveden yana olmanızı öneririz. Yemeklerinizi de taze olarak tüketmelisiniz.

        4

        PET ŞİŞE SULAR

        Sağlıksız madde: BPA (Bisfenol-A)

        BPA, hemen hemen tüm gıda ambalajlama plastiklerinde bulunan, hormonu taklit eden bir kimyasaldır. Klinik ve Deneysel Üreme Tıbbı'ndaki bir araştırmaya göre; bu kimyasalın kronik olarak yutulması çeşitli hormonal değişikliklere neden olabilir.

        Bunun yerine: Cam şişedeki sulardan tüketebilirsiniz.

        5

        MISIR GEVREKLERİ

        Sağlıksız malzemeler: Butillenmiş Hidroksitolüen (BHT), Butillenmiş Hidroksianisol (BHA), rafine edilmiş karbonhidrat, ilave şeker

        Bunun yerine:Sağlıklı kahvaltılıklara yönelmenizi öneririz. Örneğin; kahvaltıda gevrek yerine lif deposu yulaftan yararlanabilirsiniz.

        6

        ŞEKERSİZ ÇİKOLATA

        Sağlıksız malzemeler: Sukraloz, maltitol

        Bunun yerine: Bitter çikolata tüketebilirsiniz.

        7

        HAZIR LİMONATA

        Sağlıksız malzemeler: Şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu

        Bunun yerine: Suyun içerisine meyve koyarak tüketebilirsiniz.

        8

        YAPAY ÇİKOLATA KAPLAMALI YİYECEKLER

        Sağlıksız madde: Polisorbat 60

        Bunun yerine: Sağlıklı orjinal çikolatalar tüketmenizi öneririz.

        9

        GRANOLA BAR

        Sağlıksız malzemeler: Şeker, mısır şurubu, sorbitol, soya fasulyesi yağı, BHT

        Bunun yerine: Karışık kuruyemiş, bal, pirinç ve keten tohumundan oluşan omega-3 bakımından zengin bu karışımı tüketebilirsiniz.

        10

        KAHVE KREMASI

        Sağlıksız malzemeler: Soya ve kanola yağı

        Bunun yerine: İnek sütü tüketmeniz önerilir.

        11

        VEGGIE BURGER

        Sağlıksız malzemeler: Yapay tatlar, disodyum inosinat ve karamel rengi

        Sebzeli burgerde et olmadığı için yapay aromalar, disodyum inosinat (lezzetin artırılması) ve kanserojen olan karamel rengi şüpheli bileşenlerle doludur.

        Bunun yerine: Tamamen organik sebzeler ya da cevizden yapılan sebzeli burgerleri tercih etmenizi öneririz.

        12

        BARBEKÜ SOS

        Sağlıksız madde: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

        Bunun yerine: Yemeklerinizde sos tadı almak istiyorsanız organik hardal tercih edebilirsiniz.

        13

        MAYONEZ

        Sağlıksız madde: Sodyum, şeker, koruyucu maddeler

        Mayonez, boş kalorili çeşnilerin en kötüleri arasında yer alır.

        Bunun yerine: Yoğurt, limon suyu, hardal, biber ve baharatları harmanlayarak evde daha sağlıklı bir mayonez yapabilirsiniz.

        14

        TUZ

        Günlük hayatımızda tuzu gerektiği miktarda kullanmamız uzmanlar tarafından öneriliyor. Fakat tuzun aşırı kullanımı tansiyon ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Miktarı uygun olduğu sürece kaya tuzu, kristal tuzu kullanımı normal karşılanıyor fakat yine de aşırıya kaçılması durumunda beraberinde hastalıklar gelebiliyor.

        15

        İŞLENMİŞ ET

        İşlenmiş etlerin içerisinde yüksek miktarda tuz bulunuyor bu sebeple bazı hastalıklar meydana gelebiliyor. Vücudun gerektiğinden fazla sodyum almasıyla; böbreklerde problemler,kalp krizi ve inme riskleri ortaya çıkabiliyor.

        **Yazılanlar doktor tavsiyesi değildir, verilen bilgileri hayatınızda uygulamaya başlamadan önce doktorunuza danışın.**

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