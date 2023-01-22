Zatürre ve bronşiolite neden oluyor

Human metapneumovirüsün 1950'lerde hayvanlardan insanlara geçtiğini ve ilk kez 2000'li yıllarda laboratuarda tam olarak tespit edildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bu virüs şu anda hâlâ hastaneye yatışlardan en önemli etkenlerden. Amerika’da her yıl 20 bine yakın çocuk HMPV nedeniyle hastaneye yatırılmaktadır" dedi.

EN SIK ZATÜRRE ETKENLERİNDEN

HMPV'nin her yıl kuzey yarım kürede ocak, şubat ve mart aylarında pik yaptığını belirten Dr. Seçkin "Bu virüs de diğer tüm solunum yolu virüsleri gibi genellikle yüksek ateş, göğüs ağrısı, nezle, nefes dağlığı ve yoğun öksürük yapıyor. Bulguları RSV semptomlarına benzer. İnfluenzadan farklı olarak çocukların %80’inde göğüste hırıltı gelişir" dedi. Diğer virüslerden ayırt etmenin en sağlıklı yolunun test yapmak olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "HMPV diğer virüsler gibi sinüzit ve kulak enfeksiyonuna neden olabiliyor. Eğer iyi tedavi edilmezse akciğer enfeksiyonu ve broşiolit de yapabiliyor. RSV ile birlikte zatürre yapan virüsler grubunda kabul ediliyor. Günümüzde zatürre nedeniyle hastaneye yatan çocukların yüzde 10’undan sorumlu" şeklinde konuştu.

ERKEN MÜDAHALE ZATÜRREYİ ENGELLİYOR

HMPV'nin yetişkinlerde de etkili olduğunu belirten Dr. Seçkin "Korona virüste kimler risk altındaysa bu virüste de aynı gruplar riskli. 70 yaş üstü ve yüksek tansiyon, şeker, astım, koah, kanser ya da bağışıklık yetersizliği olanlarda ağır hatta ölümcül seyredebiliyor" dedi. Eğer hastalığın ilk dönemlerinde müdahale edilirse ağır bir zatürreye dönüşmesinin engelleneceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bu virüs birdenbire zatürre yapmıyor. Öncesinde küçük ve orta hava yollarını tutuyor. Bu dönemde tespit edip nefes açıcı ilaçlar vermek ya da oksijen terapi uygulamak hastanın genel durumunun iyice bozulmasını engeller. Yine kulak enfeksiyonu ya da sinüzit gelişmişse antibiyotik başlamak da ağır bir zatürreye dönüşmesini engeller" şeklinde konuştu.