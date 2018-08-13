Uzman Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin, tatilde aldığınız fazla kiloyu verebilmek için metabolizmanızı daha hızlı çalıştıran, kaliteli besin öğelerini içeren yiyecekler tüketmek gerektiğini belirtirken “Son alınan kilolar vücutta kahverengi yağ dokusu olarak depolandığından, sağlıklı beslenerek hızlıca kurtulabilirsiniz
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Fazla kilolarınızdan muzdaripsiniz; üstüne üstlük bir de tatil yöresinde açık büfe karşısında dayanamadınız ve kilonuza kilo eklediniz. “Bu kilolardan kurtulana kadar yaz biter” diye ümitsizliğe kapılmayın!
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Uzman Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin, tatilde aldığınız fazla kiloyu verebilmek için metabolizmanızı daha hızlı çalıştıran, kaliteli besin öğelerini içeren yiyecekler tüketmek gerektiğini belirtirken “Son alınan kilolar vücutta kahverengi yağ dokusu olarak depolandığından, sağlıklı beslenerek hızlıca kurtulabilirsiniz.
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Ancak mutlaka yediklerinizden ve yeme düzeninizden düzenli egzersiz yapmaya dek bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir” diyor. Uzman Diyetisyen Neşe Ceylan yaz bitmeden forma girmenin 10 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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Kahvaltı deyip geçmeyin, gün içerisinde abur cubur tüketiminizi en aza indirmek için sabahları kahvaltısız güne başlamayın. Tüm gece boyunca kan şekeri düşük seyreder ve vücudumuz düşük seyreden kan şekerini normal değerlere yükseltmek için basit şeker içeren atıştırmalıklara yönelir. Gün içerisinde bu ihtiyacınızı gidermek için sabahları özellikle peynir ve yumurta içeren, proteinden zengin bir kahvaltı yapmaya özen gösterin.
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ÖĞÜNLERİNİZİ ATLAMAYIN
Ne kadar yoğun da olsanız öğün atlamamaya mutlaka özen gösterin. Öğünler arasını çok açmak, özellikle atlanan öğle yemeği ikindide tatlılara, cips ve çikolataya yönelmeye sebep oluyor.
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ABUR CUBURA DİKKAT!
Sağlıksız atıştırmalıkların ve abur cubur tüketimini abartmanın sadece açlıktan kaynaklanmadığını hepimiz biliyoruz. Duygusal durumumuzun da bizim yemek seçimlerimizde etkisi var. Stresliyken, depresyonda veya yalnızken hatta mutlu iken tatlı yeme isteği bir anda bilinç bulanıklığına sebep olup tavan yapmakta. O tatlıyı yemeden önce kendinize ‘bu tatlıyı yersem gerçekten iyi hissedecek miyim?’ diye sorun. Bazen durup düşünmek sağlıksız atıştırmalıklar yapmayı önlemeye büyük katkı sağlayabiliyor.
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ATIŞTIRMALIKLARI GÖZ ÖNÜNDEN KALDIRIN
Televizyon izlerken büyük boy patlamış mısır veya masanızda çalışırken şekerlemeler, kurabiyeler gibi tatlı atıştırmalıklar olmadan duramıyorsanız gözünüzün önünden onları kaldırın. Böylece hem sağlıksız beslenmenin hem de fazla enerji almanın önüne geçmiş olursunuz.
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EV YAPIMI ÜRÜNLER TÜKETİN
Uzman Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin, “Hazır veya paket dondurma ile gofret yerine süt, buz, muz veya başka meyveleri mikserden geçirerek kendi dondurmanızı yapabilirsiniz. Cips yerine ev yapımı, baharatlarla harmanlanmış fırın patates de bir diğer alternatifiniz olabilir. Taze veya kuru meyveler veya 1 porsiyon meyve yerine geçen 3-4 tane küçük hurma da gün içerisindeki tatlı krizlerini önlemeye yardımcı olur” diyor.
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SEBZE VE MEYVE TÜKETİN!
Bol sebze tüketmeye özen gösterin. Sebze ve meyveler, baklagiller, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, tam tahıl içeren yüksek lifli gıdalardan zengin beslenme kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor ve şekerli, nişastalı yiyeceklere yönelmeyi engelliyor.
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EVDE YİYİP ÇIKIN
Sosyal ortamlara katılmadan önce evde mutlaka yüksek proteinli ve yüksek posalı besin tüketmeye dikkat edin. Böylece bol atıştırmalıklar nedeniyle sağlıklı seçimlerin yapılamayacağı bir durumdan uzak kalmış olursunuz.
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MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN
Canınız sağlıksız atıştırmalıklar ya da şekerli gıdalar çektiğinde hemen açık hava yürüyüşüne çıkın. Yürüyüşle ya da evde dans ederek isteğinizi bastırabilirsiniz. Egzersiz abur-cubur yeme isteğini azaltmakla kalmayıp, açlık duygusunu bastırmaya da yardımcı oluyor. Öte yandan egzersizle ya da yürüyüşle desteklenmeyen bir diyet, fazla kilolardan kurtulmada yeterli değil. Her gün ya da en azından haftada 3 gün mutlaka en az 45 dakika yürüyün.
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ALIŞVERİŞE KARNINIZ TOK ÇIKIN
Özellikle aç çıkılan market alışverişleri o anki açlık ve gözü dönmüşlükle hatalar yaptırabiliyor. Yemeğinizi yedikten sonra alışverişe gidin. Böylece abur cubur isteğiniz körelecek ve sağlıklı seçimler yapabileceksiniz.
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KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN
Uzman Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin, “Mutlaka diyet başarınızı bir şekilde kutluyorsunuzdur ancak kendinizi sağlıksız atıştırmalıklarla ödüllendirmek yerine yeni bir elbise veya ayakkabı alarak bu isteğinizi en aza indirebilirsiniz” diyor.
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