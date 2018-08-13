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MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN

Canınız sağlıksız atıştırmalıklar ya da şekerli gıdalar çektiğinde hemen açık hava yürüyüşüne çıkın. Yürüyüşle ya da evde dans ederek isteğinizi bastırabilirsiniz. Egzersiz abur-cubur yeme isteğini azaltmakla kalmayıp, açlık duygusunu bastırmaya da yardımcı oluyor. Öte yandan egzersizle ya da yürüyüşle desteklenmeyen bir diyet, fazla kilolardan kurtulmada yeterli değil. Her gün ya da en azından haftada 3 gün mutlaka en az 45 dakika yürüyün.